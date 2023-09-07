Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Melemah 0,39% ke Level 6.968 di Sesi I

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |12:24 WIB
IHSG Melemah 0,39% ke Level 6.968 di Sesi I
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah di sesi I (Ilustrasi: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan sesi pertama Kamis (7/9/2023). IHSG sesi I melemah 0,39% atau 27,44 poin ke level 6.968.

Pada jeda perdagangan sesi I, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 14,32 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,37 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 722.623 kali. Adapun, sebanyak 283 saham harganya terkoreksi, 211 saham harganya naik dan 228 saham lainnya stagnan.

Pada sesi pertama, sektor teknologi menjadi satu-satunya sektor yang parkir di zona hijau dengan menguat sebesar 2,24%. Sementara, sisa sektor lainnya mengalami kontraksi.

Sektor properti dan sektor transportasi kompak melemah 1,13%, kemudian sektor industri turun 0,72%, sektor energi turun 0,44%, sektor keuangan turun 0,39%, sektor infrastruktur turun 0,28%, sektor non siklikal turun 0,26%, sektor kesehatan turun 0,24%, sektor siklikal turun 0,22% dan sektor bahan baku turun 0,17%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,56% ke level 962, indeks IDX30 turun 0,53% ke level 501, indeks MNC36 turun 0,91% ke level 369, serta indeks JII turun 0,84% ke level 559.

Halaman:
1 2
