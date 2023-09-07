Lautan Luas (LTLS) Kantongi Restu Pemegang Saham untuk Buyback Saham

JAKARTA - PT Lautan Luas Tbk (LTLS) mengantongi restu dari pemegang saham untuk melakukan pembelian kembali saham (buyback). Perusahaan kimia mendapatkan restu melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Graha Indramas, Jakarta, Kamis (31/8).

LTLS menyepakati anggaran Rp100 miliar untuk buyback 90,9 juta lembar saham.

"Buyback akan dilakukan secara bertahap sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan 21 Februari 2025," kata manajemen dalam risalah RUPSLB, Kamis (7/9/2023).

Adapun jumlah saham yang bakal dibeli kembali tercatat setara dengan 5,83% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.