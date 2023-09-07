Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

322 Saham Merah, IHSG Hari Ini Melemah ke Level 6.954

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |16:51 WIB
322 Saham Merah, IHSG Hari Ini Melemah ke Level 6.954
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di zona merah pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini ditutup melemah 41,14 poin atau 0,59% ke level 6.954,80.

Pada penutupan perdagangan IHSG, Kamis (7/9/2023), terdapat 210 saham menguat, 322 saham melemah dan 220 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,6 triliun dari 23,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,8% ke 959,473, indeks JII melemah 0,89% ke 558,952, indeks IDX30 melemah 0,84% ke 499,164 dan indeks MNC36 turun 1,06% ke 368,253.

Indeks sektoral mayoritas koreksi di antaranya energi 1,01%, barang baku 0,14%, industri 0,61%, siklikal 0,58%, keuangan 0,5%, properti 1,3%, infrastruktur 1,08%, transportasi 1,72%. Sedangkan sisanya yang menguat ada non siklikal 0,2%, kesehatan 0,31%, teknologi 1,58%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191302/ihsg_ditutup_menguat-E2FN_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.645
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191234/ihsg-JLkR_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.629
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191222/ihsg-DZ65_large.jpg
Prediksi IHSG Jelang Libur Natal 2025, Cermati Saham-Saham Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190970/bei-jrKs_large.jpg
Investor Pasar Modal RI Naik Jadi 20 Juta per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190969/ihsg-Npkg_large.jpg
9 Perusahaan Antre IPO, 6 Beraset Jumbo di Atas Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190884/ihsg_ditutup_melemah-Rskf_large.jpg
IHSG Ditutup Melemah ke 8.609 Sambut Akhir Pekan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement