322 Saham Merah, IHSG Hari Ini Melemah ke Level 6.954

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di zona merah pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini ditutup melemah 41,14 poin atau 0,59% ke level 6.954,80.

Pada penutupan perdagangan IHSG, Kamis (7/9/2023), terdapat 210 saham menguat, 322 saham melemah dan 220 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,6 triliun dari 23,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,8% ke 959,473, indeks JII melemah 0,89% ke 558,952, indeks IDX30 melemah 0,84% ke 499,164 dan indeks MNC36 turun 1,06% ke 368,253.

Indeks sektoral mayoritas koreksi di antaranya energi 1,01%, barang baku 0,14%, industri 0,61%, siklikal 0,58%, keuangan 0,5%, properti 1,3%, infrastruktur 1,08%, transportasi 1,72%. Sedangkan sisanya yang menguat ada non siklikal 0,2%, kesehatan 0,31%, teknologi 1,58%.