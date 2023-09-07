Segini Gaji Suami Seleb TikTok Probolinggo, Polisi Berpangkat Bripka

JAKARTA - Seleb TikTok asal Probolinggo viral di media sosial usai memarahi seorang mahasiswi pemagang. Diketahui seleb Tiktok tersebut bernama Luluk Sofiatul, yang merupakan seorang istri dari anggota Polisi Berpangkat Bripka.

Suami Luluk adalah seorang polisi bernama M Nuril Huda. Nuril Huda merupakan seorang anggota kepolisian yang bertugas di polsek di wilayah hukum Polres Probolinggo. Luluk mengaku merasa tidak puas dengan pelayanan yang di berikan oleh seorang pemagang tersebut. Ia kecewa karena merasa di remehkan oleh pemagang setelah dirinya mengambil pakaian dalam jumlah banyak.

Mengutip Informasi dari Okezone, Rabu (6/9/2023). Berikut kita simak daftar kisaran gaji polisi 2023 yang di terima berdasarkan golongannya. Gaji polisi 2023 telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Gaji Polisi Golongan 1 (Tamtama)

- Ajun Brigadir Polisi (Abripol): Rp1.917.100 hingga Rp2.960.700

- Bhayangkara Kepala (Bharaka): Rp1.747.900 hingga Rp2.699.400

2. Gaji Polisi Golongan II (Bintara)

- Ajun Inspektur Satu (Aiptu): Rp2.454.000 hingga Rp4.032.600

- Ajun Inspektur Dua (Aipda): Rp2.379.500 hingga Rp3.910.300

- Brigadir Polisi Kepala (Bripka): Rp2.307.400 hingga Rp3.791.700