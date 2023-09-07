Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Berjangka Turun Jadi USD1.944/Ounce

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |08:23 WIB
Harga Emas Berjangka Turun Jadi USD1.944/Ounce
Harga emas hari ini. (Foto: Reuters)
JAKARTA – Harga Emas berjangka lebih rendah pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), melaporkan penurunan untuk sesi kedua berturut-turut, tertekan oleh penguatan dolar dan imbal hasil obligasi pemerintah AS ketika data ekonomi yang optimis mendukung ekspektasi kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, tergelincir 8,40 dolar AS atau 0,43% menjadi ditutup pada 1.944,20 dolar AS per ounce, setelah diperdagangkan menyentuh tertinggi sesi di 1.954,50 dolar AS dan terendah di 1.940,00 dolar AS.

Harga emas berjangka jatuh 14,50 dolar AS atau 0,74 persen menjadi 1.952,60 dolar AS pada Selasa (5/9/2023), setelah terdongkrak 1,20 dolar AS atau 0,06 persen menjadi 1.967,10 dolar AS pada Jumat (1/9/2023), dan turun 7,10 dolar AS atau 0,36 persen menjadi 1.965,90 dolar AS pada Kamis (31/8/2023).

Bursa Comex ditutup pada Senin (4/9/2023) untuk libur Hari Buruh.

Berbicara dalam sambutannya pada Rabu (6/9/2023) di New England Council, Presiden Federal Reserve Boston Susan Collins mengatakan Federal Reserve "berada dalam posisi yang baik untuk melanjutkan dengan hati-hati" dalam kenaikan suku bunga setelah salah satu siklus pengetatan paling agresif dalam beberapa dekade.

Halaman:
1 2
