Turun Goceng, Harga Emas Antam Dibanderol Rp1.064.000/Gram

Harga emas antam hari ini. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) melemah Rp5.000 dibanderol Rp1.064.000 per gram pada perdagangan hari ini, Kamis (7/9/2023).

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga melemah Rp4.000 di level Rp945.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp582.000.

Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.095.000, dan 10 gram Rp10.135.000. Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp50.345.000.

Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp507.820.000 dan Rp1.015.600.000.