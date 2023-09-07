Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Asyiknya Erick Thohir hingga Sri Mulyani Bernyanyi di Gala Dinner KTT ASEAN

Himayatul Azizah , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |09:07 WIB
Intip Asyiknya Erick Thohir hingga Sri Mulyani Bernyanyi di Gala Dinner KTT ASEAN
Menteri BUMN Erick Thohir bersama Menhan Prabowo pada Gala Dinner KTT ASEAN 2023 (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir membagikan momen acara gala dinner KTT ke-43 ASEAN di pelataran hutan kota, GBK Senayan, Jakarta, Rabu 6 September 2023.

Dikutip Instagram resminya, Kamis (7/9/2023) Erick Thohir menyebut banyak kejutan di acara gala dinner KTT ASEAN malam ini.

“Mulai dari duduk bareng, diskusi bareng, makan bareng, sampai nyanyi bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani, katanya.

Terlihat, Menteri BUMN Erick Thohir, Menhan Prabowo dan Menkeu Sri Mulyani pun asyik menyayikan lagu legenda Indonesia yakni Benyamin Sueb.

“Lagu-lagu Benyamin Sueb emang legend, menghibur kita dari generasi ke generasi. Alfatihah untuk babeh Benyamin,” tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/320/2898568/ktt-ais-2023-hasilkan-komitmen-pendanaan-berkelanjutan-VIy6u3fYI4.JPG
KTT AIS 2023 Hasilkan Komitmen Pendanaan Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/320/2880288/bandara-soetta-berhasil-layani-54-penerbangan-vvip-ktt-asean-ke-43-yH8nagwKWA.JPG
Bandara Soetta Berhasil Layani 54 Penerbangan VVIP KTT ASEAN ke-43
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/320/2879999/8-fakta-ktt-ke-43-asean-selesai-intip-sejumlah-kesepakatannya-W6A1bL4gQ3.jpg
8 Fakta KTT ke-43 ASEAN Selesai, Intip Sejumlah Kesepakatannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/320/2880049/intip-peluang-indonesia-tingkatkan-daya-saing-logistik-asean-Iu1rCF0gJT.jpg
Intip Peluang Indonesia Tingkatkan Daya Saing Logistik ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/320/2879870/ktt-asean-hasilkan-kerjasama-rp500-triliun-hipmi-nilainya-fantastis-G1ZOIZV2ft.jpg
KTT ASEAN Hasilkan Kerjasama Rp500 Triliun, Hipmi: Nilainya Fantastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/320/2879750/isf-2023-berakhir-sukses-dengan-sejumlah-kemitraan-penting-IXP52GxFag.jpg
ISF 2023 Berakhir Sukses dengan Sejumlah Kemitraan Penting
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement