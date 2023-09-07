Intip Asyiknya Erick Thohir hingga Sri Mulyani Bernyanyi di Gala Dinner KTT ASEAN

Menteri BUMN Erick Thohir bersama Menhan Prabowo pada Gala Dinner KTT ASEAN 2023 (Foto: Instagram)

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir membagikan momen acara gala dinner KTT ke-43 ASEAN di pelataran hutan kota, GBK Senayan, Jakarta, Rabu 6 September 2023.

Dikutip Instagram resminya, Kamis (7/9/2023) Erick Thohir menyebut banyak kejutan di acara gala dinner KTT ASEAN malam ini.

“Mulai dari duduk bareng, diskusi bareng, makan bareng, sampai nyanyi bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani, katanya.

Terlihat, Menteri BUMN Erick Thohir, Menhan Prabowo dan Menkeu Sri Mulyani pun asyik menyayikan lagu legenda Indonesia yakni Benyamin Sueb.

“Lagu-lagu Benyamin Sueb emang legend, menghibur kita dari generasi ke generasi. Alfatihah untuk babeh Benyamin,” tuturnya.