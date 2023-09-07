KTT ASEAN-India, Presiden Jokowi Bahas Kejahatan Maritim

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin KTT ke-20 ASEAN-India yang diikuti para pemimpin negara ASEAN dan PM India Narendra Modi selaku negara mitra.

"Saya sangat menghargai kehadiran PM Modi ditengah persiapan KTT G20. Terima kasih sekali lagi PM Modi," kata Jokowi dalam pidatonya.di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada Kamis (7/9/2023).

BACA JUGA: Intip Asyiknya Erick Thohir hingga Sri Mulyani Bernyanyi di Gala Dinner KTT ASEAN

Jokowi menjelaskan kerja sama ASEAN dan India selama ini memang telah memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

"Namun kolaborasi ini masih perlu terus kita optimalkan apalagi melihat potensi besar Samudra Hindia yang menghubungkan 33 negara dengan 2,9 miliar jiwa dan seperlima GDP dunia di 2025," kata Jokowi.

BACA JUGA: Ini Sosok Pemilik Hutan Kota Plataran Tempat Gala Dinner KTT ASEAN 2023

Potensi kerja sama tersebut, lanjut dia, bisa didorong menuju ekonomi biru, ketahanan pangan, konektivitas maritim dan sumber daya energi laut yang berkelanjutan