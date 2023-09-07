Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KTT ASEAN-India, Presiden Jokowi Bahas Kejahatan Maritim

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |10:15 WIB
KTT ASEAN-India, Presiden Jokowi Bahas Kejahatan Maritim
Presiden Jokowi pada KTT ASEAN-India (Foto: YouTube/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin KTT ke-20 ASEAN-India yang diikuti para pemimpin negara ASEAN dan PM India Narendra Modi selaku negara mitra.

"Saya sangat menghargai kehadiran PM Modi ditengah persiapan KTT G20. Terima kasih sekali lagi PM Modi," kata Jokowi dalam pidatonya.di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada Kamis (7/9/2023).

Jokowi menjelaskan kerja sama ASEAN dan India selama ini memang telah memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

"Namun kolaborasi ini masih perlu terus kita optimalkan apalagi melihat potensi besar Samudra Hindia yang menghubungkan 33 negara dengan 2,9 miliar jiwa dan seperlima GDP dunia di 2025," kata Jokowi.

Potensi kerja sama tersebut, lanjut dia, bisa didorong menuju ekonomi biru, ketahanan pangan, konektivitas maritim dan sumber daya energi laut yang berkelanjutan

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
