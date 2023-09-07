Segudang Manfaat Jadi Agen BRILink, Makin Memudahkan Nasabah

JAKARTA – Segudang manfaat Agen BRILink semakin mempermudah nasabah. Agen BRILink menjadi cara BRI makin mendekatkan diri dengan masyarakat.

Dengan kehadiran Agen BRILink diharapkan para nasabah BRI bisa memanfaatkan pelayanan perbankan kapan saja dan tanpa harus ke bank. Regional CEO Kanwil BRI Jakarta 2, Prasetya Sayekti mengatakan agen BRILink saat sudah tersebar di lingkungan-lingkungan masyarakat.

BACA JUGA: BRI Bekali Proteksi Keamanan bagi Para Agen BRILink

"Agen BRIlink mempunyai peranan sebagai mitra mikro. Sebab, mereka juga punya layanan real time seperti perbankan. Jadi, makin memudahkan nasabah" ucap Prasetya dikutip, Kamis (7/8/2023).

Dia menjabarkan, menjadi agen BRILink pun mendapatkan kemudahan pinjaman dari Bank Rata. Hal itu agar terus memperluas akses pinjaman guna mendukung keberlanjutan usaha para Agen BRILink.

BACA JUGA: 2 Kiat Aman Menjadi Agen BRILink

Program ini bernama Pinang Dana Talangan dapat diakses oleh seluruh Agen BRILink baik Pemula, Jawara, dan Juragan. Namun, harus memenuhi kriteria credit scoring Raya dengan plafon dan tenor yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha mereka.

Direktur Digital dan Operasional Bank Raya Bhimo Wikan Hantoro mengatakan, agen BRILink harus didukung oleh akses terhadap pinjaman yang mudah. Hal ini dapat mendorong produktivitas mereka, mengakselerasi usaha, dan mampu menjadi andalan bagi masyarakat di sekitar mereka.

"Dengan perputaran dana yang cepat, Agen BRILink membutuhkan akses permodalan yang dapat diakses dengan cepat agar mereka dapat melayani masyarakat dengan lebih baik. Melihat kebutuhan tersebut, Pinang Dana Talangan menghadirkan fleksibilitas pilihan tenor mulai dari 3 hari dan 7 hari, menyesuaikan dengan kebutuhan usaha mereka," kata Bhimo.