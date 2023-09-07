Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segudang Manfaat Jadi Agen BRILink, Makin Memudahkan Nasabah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |12:12 WIB
Segudang Manfaat Jadi Agen BRILink, Makin Memudahkan Nasabah
AgentBRILink mempermudah nasabah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Segudang manfaat Agen BRILink semakin mempermudah nasabah. Agen BRILink menjadi cara BRI makin mendekatkan diri dengan masyarakat.

Dengan kehadiran Agen BRILink diharapkan para nasabah BRI bisa memanfaatkan pelayanan perbankan kapan saja dan tanpa harus ke bank. Regional CEO Kanwil BRI Jakarta 2, Prasetya Sayekti mengatakan agen BRILink saat sudah tersebar di lingkungan-lingkungan masyarakat.

"Agen BRIlink mempunyai peranan sebagai mitra mikro. Sebab, mereka juga punya layanan real time seperti perbankan. Jadi, makin memudahkan nasabah" ucap Prasetya dikutip, Kamis (7/8/2023).

Dia menjabarkan, menjadi agen BRILink pun mendapatkan kemudahan pinjaman dari Bank Rata. Hal itu agar terus memperluas akses pinjaman guna mendukung keberlanjutan usaha para Agen BRILink.

Program ini bernama Pinang Dana Talangan dapat diakses oleh seluruh Agen BRILink baik Pemula, Jawara, dan Juragan. Namun, harus memenuhi kriteria credit scoring Raya dengan plafon dan tenor yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha mereka.

Direktur Digital dan Operasional Bank Raya Bhimo Wikan Hantoro mengatakan, agen BRILink harus didukung oleh akses terhadap pinjaman yang mudah. Hal ini dapat mendorong produktivitas mereka, mengakselerasi usaha, dan mampu menjadi andalan bagi masyarakat di sekitar mereka.

"Dengan perputaran dana yang cepat, Agen BRILink membutuhkan akses permodalan yang dapat diakses dengan cepat agar mereka dapat melayani masyarakat dengan lebih baik. Melihat kebutuhan tersebut, Pinang Dana Talangan menghadirkan fleksibilitas pilihan tenor mulai dari 3 hari dan 7 hari, menyesuaikan dengan kebutuhan usaha mereka," kata Bhimo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
UMKM agentbrilink Agen BRILink BRI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191239/bri-Etkm_large.jpg
BRI Gelar Kegiatan Satukan Langkah untuk Sumatera, Beri Bantuan Rp50 Miliar Percepat Pemulihan Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/455/3185876/umkm-WJLz_large.jpg
Sulap Limbah Kayu Raup Rp1,5 Miliar, UMKM Ini Raih Peluang di Pasar Internasional Berkat Pemberdayaan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185477/bri-tasr_large.jpg
BRI Perkuat Segmen Konsumer-Layanan Bank Emas Jadi Sumber Pendapatan dan Laba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/278/3185310/bri-EHrt_large.jpg
BRI Manajemen Investasi Catatkan KIK EBA Syariah Rp1,9 Triliun di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178546/dirut_bri_hery_gunadi-bwFQ_large.jpg
BRI Tuntaskan Penyaluran Dana Pemerintah Rp55 Triliun untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178437/bri-jBrg_large.jpg
BRI Dorong Penerapan Prinsip ESG untuk Bisnis Berkelanjutan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement