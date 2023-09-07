Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut: Indonesia Telah Pelopori Proyek dan Komitmen Dekarbonisasi

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |12:18 WIB
Luhut: Indonesia Telah Pelopori Proyek dan Komitmen Dekarbonisasi
Menko Luhut Nyatakan Komitmen Indonesia dalam Dekarbonisasi. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia memiliki peran dalam upaya dekarbonisasi global. Pasalnya, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar dengan 94 huta hektare (Ha) hutan hujan tropis yang dapat mengurangi emisi udara.

Luhut mengatakan, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar dengan lebih dari 3.600 GW, dan akan terus mengembangkan bauran energi ramah lingkungan.

Kemudian juga Indonesia memiliki sumber daya mineral penting yang melimpah yang penting untuk transisi energi yang terdiei daei nikel, timah, Bauksit, Tembaga dalam hal cadangan global.

"Indonesia telah memelopori beberapa proyek dan komitmen dekarbonisasi terbesar yakni nol bersih pada tahun 2060," katanya dalam sambutan di acara Indonesia Sustainability Forum (ISF) yang diselenggarakan di Park Hyatt Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Adapun dalam acara ISF ini, kata Luhut Indonesia terbuka untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam mengatasi tantangan keberlanjutan global.

Di antaranya yakni, mengurangi emisi gas rumah kaca serta timbulan limbah dari kegiatan ekonom, melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem untuk menjamin kesejahteraan alam dan melindungi planet yang layak huni.

"Ketiga, memulai dan meningkatkan ekonomi hijau melalui pembangunan bisnis baru yang ramah lingkungan dan beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan. Terakhir, menerapkan faktor finansial, teknologi, sumber daya manusia, dan faktor pendukung lainnya untuk mempercepat pertumbuhan berkelanjutan," katanya.

Sebagai Informasi, Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2023 merupakan forum pertama di indonesia yang berskala internasional dan diselenggarakan oleh entitas pemerintah negara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189245/ebt-oL2N_large.JPG
Penerapan Energi Terbarukan Jadi Solusi Sektor Industri di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186355/lng-5Vt6_large.jpg
Kebutuhan Listrik Naik, Efisiensi Logistik Jadi Kunci Ketahanan dan Transisi Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182195/bioenergi-OjVe_large.jpg
RI Punya Harta Karun Bioenergi, Jadi Pilar Ketahanan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180503/pembangkit_listrik-O3XM_large.jpg
RI Kembangkan BioCNG dari Limbah, Percepat Transisi Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179433/airlangga-qJna_large.jpg
Menko Airlangga: Pertemuan ke-3 AZEC Untungkan RI Percepat Transisi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170853/batu_bara-0g3U_large.jpg
BBM dan Batu Bara Masih Dibutuhkan? Generasi Muda Siapkan Diri Hadapi Transisi Energi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement