HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha: Polusi Udara Jakarta Buruk Jadi Peringatan bagi Indonesia

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |12:23 WIB
Pengusaha: Polusi Udara Jakarta Buruk Jadi Peringatan bagi Indonesia
Polusi Udara di Jakarta Parah (Foto: MPI)




JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meyebut bahwa polusi udara di DKI Jakarta memburuk merupakan peringatan bagi Indonesia. Hal itu menandakan Indonesia berada di persimpangan jalan.

Ketua Kadin, Arsjad Rasjid mengatakan, perubahan iklim yang tadinya hanya sebuah kekhawatiran, kini sudah dihadapi dalam kehidupan keseharian masyarakat.

"Tantangan yang kita hadapi sejauh ini dan yang mendesak, perubahan iklim yang tadinya merupakan kekhawatiran yang jauh, kini kita hadapi setiap hari , berita terkini Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan polusi tertinggi di dunia adalah sebuah peringatan karena kita berada di persimpangan jalan," ujar Arsjad dalam pembukaan Indonesia Sustainability Forum 2023 di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2023).

Meski begitu, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengatasi persoalan tersebut. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab perubahan iklim saat ini. Salah satunya, sumber daya energi terbarukan (EBT).

"Sumber daya energi terbarukan kita mempunyai potensi untuk menghasilkan tenaga surya dan tenaga air," ucapnya.



