HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbedaan antara Ojek Online dengan Ojek Pangkalan yang Tidak Banyak Orang Tahu

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |19:20 WIB
Perbedaan antara Ojek Online dengan Ojek Pangkalan yang Tidak Banyak Orang Tahu
Ilustrasi (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Terdapat sejumlah perbedaan antara ojek online dengan ojek pangkalan yang banyak orang tidak tahu. Salah satunya terletak dari pemesanan yang cukup berbeda.

Pasalnya, ojek pangkalan hanya bisa dipesan tanpa aplikasi berbeda dengan ojek online yang punya layanan khusus.

Berikut perbedaan antara ojek online dengan ojek pangkalan menghimpun berbagai sumber, Kamis (7/9/2023):

1. Aksesibilitas dan Kemudahan Pemesanan

Salah satu perbandingan paling mencolok adalah aksesibilitas dan kemudahan pemesanan. Customer dapat memesan ojek online melalui aplikasi ponsel pintar. Ini memungkinakan untuk memesan ojek dengan mudah kapan saja dan dimana saja.

Sedangkan untuk menggunakan ojek panggalan customer harus pergi kepanggalan fisik untuk mendapat layanan. Proses ini mungkin memakan waktu dan tidak praktis.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
