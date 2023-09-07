Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IMF Sebut Ekonomi ASEAN Rugi Rp1.520 Triliun akibat Bencana Alam

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |13:04 WIB
IMF Sebut Ekonomi ASEAN Rugi Rp1.520 Triliun akibat Bencana Alam
IMF sebut ekonomi ASEAN rugi akibat bencana alam (Foto: reuters)
A
A
A

JAKARTAIMF menyebut ekonomi ASEAN rugi USD100 miliar atau setara Rp1.520 triliun akibat bencana alam. Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva berbicara perubahan iklim yang tengah menghantui dunia. Dia mengatakan betapa parahnya perubahan iklim ini akan berdampak terhadap kawasan ASEAN.

Di mana suhu saat ini sudah meningkat dua kali lipat dari biasanya dan ini menyebabkan terjadinya bencana alam, adapun negara kawasan ASEAN yang paling terdampak bencana alam yakni Vietnam, Filipina, Myanmar, Taiwan. Indonesia juga termasuk ke dalam 10 negara indeks risiko iklim global.

Kristalina menyebutkan bahwa Indonesia terkena dampak parah dari bencana alam karena adanya kenaikan permukaan air laut, adanya kebakaran hutan di Indonesia. Ini juga tentunya akan berdampak terhadap perekonomian.

"Kami memperkirakan kerugian ekonomi akibat bencana di ASEAN rata-rata sekitar USD 100 miliar per tahun dan lebih signifikan lagi jika kita melihat ke masa depan," katanya dalam sambutan di acara Indonesia Sustainability Forum yang diselenggarakan di Park Hyatt Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Di satu sisi, Kristalina mengapresiasi langkah-langkah yang sudah mulai dilakukan oleh negara-negara di ASEAN dalam melakukan tindakan pencegahan perubahan iklim saat ini.

"Semua negara ASEAN berkomitmen terhadap Perjanjian Paris, yang tujuannya harus menjamin netralitas karbon pada tahun 2050," katanya.

Halaman:
1 2
