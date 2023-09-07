Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Luhut Sebut Ekonomi Indonesia Bisa Lebih Besar dari Rusia pada 2025

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |13:39 WIB
Menko Luhut Sebut Ekonomi Indonesia Bisa Lebih Besar dari Rusia pada 2025
Ekonomi RI bisa salip ekonomi Rusia pada 2025 (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA Ekonomi Indonesia bisa lebih besar dari Rusia pada 2025. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hal ini berdasarkan hasil studi organisasi nirlaba asal Amerika Serikat (AS), Atlantic Council.

"Jadi kita akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-6, itu menurut saya yang diumumkan oleh Atlantic Council tiga hari yang lalu," ujar Luhut saat konferensi pers, Indonesia Sustainability Forum 2023 di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2023).

"Dan juga Atlantic Council juga merilis studi mereka, mungkin pada tahun 2025, Indonesia bisa melampaui ekonomi Rusia," lanjut dia.

Menurutnya, hilirisasi sumber daya alam (SDA) baik nikel, bauksit, tembaga, timah, rumput laut, hingga gas akan membawa Indonesia menjadi negara yang sangat kuat. Bahkan, dia optimisme hal ini akan terjadi dalam waktu dekat ini.

Dari sisi ekonomi, lanjut Luhut, pada 2050 atau lebih awal Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-4 atau ke-5 di dunia. Hingga September 2023, nilai produk domestik bruto (PDB) nasional berada di posisi USD1,45 triliun atau setara Rp 22.240,5 triliun.

