Cadangan Devisa RI Turun Jadi USD137 Miliar Usai Bayar Utang

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia mengalami penurunan pada akhir Agustus 2023. Cadangan devisa RI mencapai USD137,1 miliar atai sedikit menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir Juli 2023 sebesar USD137,7 miliar.

Mengutip data Bank Indonesia, Kamis (7/9/2023), penurunan posisi cadangan devisa dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Adapun posisi cadangan devisa saat ini setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.