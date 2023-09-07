Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Produsen Air Minum (SOUL) Rugi Rp758 Juta

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |15:19 WIB
Produsen Air Minum (SOUL) Rugi Rp758 Juta
Produsen air minum SOUL catat kerugian (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Produsen air minum Hexsoul mencatatkan rugi bersih senilai Rp758 juta pada semester I-2023. Realisasi PT Mitra Tirta Buwana Tbk (SOUL) ini berbalik dari posisi laba senilai Rp242,94 juta.

Alhasil SOUL mencetak rugi per saham senilai Rp0,70, dari semula laba per saham Rp0,34, demikian tersaji di laporan keuangan, Kamis (7/9/2023).

Pendapatan SOUL juga merosot 7,94 persen year-on-year (yoy) mencapai Rp2,38 miliar, dari Rp2,58 miliar pada paruh pertama tahun lalu. Kontribusi air galon mendominasi senilai Rp1,37 miliar, disusul bukan galon Rp991,11 juta.

Sayangnya, meski pendapatan turun, beban pokok justru meningkat menjadi Rp1,24 miliar, yang sebagian besar merupakan kenaikan biaya bahan penolong, ongkos pengiriman barang, hingga penyusutan peralatan.

Halaman:
1 2
