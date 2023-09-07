Rupiah Kian Tertekan Lawan Dolar AS, Kini Tembus Rp15.300/USD

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) kembali ditutup melemah 33 poin di level Rp15.327 pada perdagangan Kamis (7/9/2023).

Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar menguat terpengaruh perekonomian AS yang menunjukkan ketahanan Data yang dirilis pada hari Rabu menunjukkan bahwa aktivitas sektor jasa AS tumbuh lebih besar dari perkiraan pada bulan Agustus, dengan ukuran harga di sektor tersebut juga meningkat lebih lanjut.

BACA JUGA: Tips Milenial dan Gen Z Melek Keuangan

"Data tersebut memicu kekhawatiran bahwa inflasi akan tetap stabil dalam jangka pendek, sehingga memunculkan prospek hawkish yang berkelanjutan dari Federal Reserve," tulis Ibrahim dalam analisisnya.

Adapun data pengangguran di sesi nanti diperkirakan menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja AS tetap sehat, dengan klaim pengangguran awal diperkirakan sedikit meningkat menjadi 235.000 dari 228.000 pada minggu sebelumnya.

BACA JUGA: Transformasi Keuangan Digital RI Meroket 6 Kali Lipat dengan 334 Fintech

Kemudian yang menarik pada hari Kamis adalah banyaknya pejabat Fed yang akan berbicara pada konferensi fintech yang diselenggarakan oleh Philly Fed, sebelum mereka memasuki periode blackout menjelang pertemuan mereka akhir bulan ini.