Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Kian Tertekan Lawan Dolar AS, Kini Tembus Rp15.300/USD

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |15:41 WIB
Rupiah Kian Tertekan Lawan Dolar AS, Kini Tembus Rp15.300/USD
Rupiah melemah hari ini. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) kembali ditutup melemah 33 poin di level Rp15.327 pada perdagangan Kamis (7/9/2023). 

Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar menguat terpengaruh perekonomian AS yang menunjukkan ketahanan Data yang dirilis pada hari Rabu menunjukkan bahwa aktivitas sektor jasa AS tumbuh lebih besar dari perkiraan pada bulan Agustus, dengan ukuran harga di sektor tersebut juga meningkat lebih lanjut.

"Data tersebut memicu kekhawatiran bahwa inflasi akan tetap stabil dalam jangka pendek, sehingga memunculkan prospek hawkish yang berkelanjutan dari Federal Reserve," tulis Ibrahim dalam analisisnya.

Adapun data pengangguran di sesi nanti diperkirakan menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja AS tetap sehat, dengan klaim pengangguran awal diperkirakan sedikit meningkat menjadi 235.000 dari 228.000 pada minggu sebelumnya.

Kemudian yang menarik pada hari Kamis adalah banyaknya pejabat Fed yang akan berbicara pada konferensi fintech yang diselenggarakan oleh Philly Fed, sebelum mereka memasuki periode blackout menjelang pertemuan mereka akhir bulan ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186611/airlangga-pmWD_large.jpg
Bye Dolar AS, Transaksi Mata Uang Lokal RI ke 6 Negara Tembus Rp336 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/320/3158443/rupiah-9syk_large.jpg
RI Tinggalkan Dolar AS, Transaksi Pakai Mata Uang Lokal Rp190,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/622/3077850/mata-uang-baru-1-juta-dolar-zimbabwe-berapa-rupiah-lwYdx1NWVW.png
Mata Uang Baru, 1 Juta Dolar Zimbabwe Berapa Rupiah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072593/tak-jadi-buang-dolar-as-india-anggota-brics-membelot-ke-amerika-mityLYbR3v.png
Tak Jadi Buang Dolar AS, India Anggota BRICS Membelot ke Amerika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/320/3067582/disebut-anti-dolar-as-ini-penjelasan-bi-ootzwuUNBg.jpg
Disebut Anti Dolar AS, Ini Penjelasan BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/320/3067141/gerakan-dedolarisasi-tapi-mengapa-dolar-as-masih-jadi-patokan-mata-uang-dunia-ini-jawabannya-2bkjkAflWm.jpg
Gerakan Dedolarisasi tapi Mengapa Dolar AS Masih Jadi Patokan Mata Uang Dunia? Ini Jawabannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement