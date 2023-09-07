Tak Mau BUMN Jadi Menara Gading, Erick Thohir: Kami Tidak Mau Menguasai

Menteri BUMN Erick Thohir bahas soal tak mau BUMN jadi menara gading. (Foto: MPI)

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bahwa kunci dari kemajuan Indonesia terletak pada pembangunan infrastruktur.

Terlebih, perhelatan ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF) juga dihadiri Perdana Menteri Australia, Jepang, dan Kanada.

"Kita ingin mendorong kerja sama BUMN dengan pihak swasta, juga dengan investasi asing. Jangan nanti ada stigma BUMN mau jadi 'menara gading', menguasai dan memonopoli. Tidak, kita ingin menjadikan BUMN itu membangun ekosistem," ujar Erick kepada awak media saat mengunjungi ASEAN 2023 Media Center di Jakarta Convention Center, Kamis (7/9/2023).

Sebelumnya Erick sudah menjelaskan mengenai Blueprint BUMN 2024-2034 yang tidak lain salah satunya menjadi pelopor ekonomi hijau.

"Karena tidak mungkin kita berbicara soal industri di Indonesia tanpa ada energi hijau. Apalagi kita tahu Amerika Serikat (AS) punya policy line, Eropa juga punya policy line, jadi sebagai negara sahabat kita harus mencoba seperti itu," ungkap Erick.

Selain itu, dalam blueprint tersebut, pembangunan infrastruktur berskala internasional juga menjadi bagian penting.