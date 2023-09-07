Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Mau BUMN Jadi Menara Gading, Erick Thohir: Kami Tidak Mau Menguasai

Michelle Natalia , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |16:12 WIB
Tak Mau BUMN Jadi Menara Gading, Erick Thohir: Kami Tidak Mau Menguasai
Menteri BUMN Erick Thohir bahas soal tak mau BUMN jadi menara gading. (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bahwa kunci dari kemajuan Indonesia terletak pada pembangunan infrastruktur.

Terlebih, perhelatan ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF) juga dihadiri Perdana Menteri Australia, Jepang, dan Kanada.

 BACA JUGA:

"Kita ingin mendorong kerja sama BUMN dengan pihak swasta, juga dengan investasi asing. Jangan nanti ada stigma BUMN mau jadi 'menara gading', menguasai dan memonopoli. Tidak, kita ingin menjadikan BUMN itu membangun ekosistem," ujar Erick kepada awak media saat mengunjungi ASEAN 2023 Media Center di Jakarta Convention Center, Kamis (7/9/2023).

Sebelumnya Erick sudah menjelaskan mengenai Blueprint BUMN 2024-2034 yang tidak lain salah satunya menjadi pelopor ekonomi hijau.

 BACA JUGA:

"Karena tidak mungkin kita berbicara soal industri di Indonesia tanpa ada energi hijau. Apalagi kita tahu Amerika Serikat (AS) punya policy line, Eropa juga punya policy line, jadi sebagai negara sahabat kita harus mencoba seperti itu," ungkap Erick.

Selain itu, dalam blueprint tersebut, pembangunan infrastruktur berskala internasional juga menjadi bagian penting.

Halaman:
1 2
1 2
