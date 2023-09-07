85 Juta Pekerjaan Hilang Imbas AI, Erick Thohir: Jangan Jadikan Itu Hal Menakutkan

Menteri BUMN Erick Thohir minta masyarakat tak khawatir soal 85 juta pekerjaan diprediksi hilang. (Foto: MPI)

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bahwa fenomena digitalisasi memang harus terjadi demi kemajuan.

"Suka tidak suka, digitalisasi harus terjadi," kata Erick kepada awak media saat mengunjungi ASEAN 2023 Media Center di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (7/9/2023).

Hanya saja, terjadinya digitalisasi bukan berarti tanpa antisipasi.

Memang, seperti data-data yang dibeberkan dari ekonomi dunia, sebanyak 85 juta tenaga kerja hilang karena digitalisasi.

Sementara itu, hanya 67 juta saja yang tumbuh.

"Ini ada minus. Artinya apa? Jangan sampai di Indonesia, digitalisasi ini menjadi sesuatu yang menakutkan," tambah Erick.