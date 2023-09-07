Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

85 Juta Pekerjaan Hilang Imbas AI, Erick Thohir: Jangan Jadikan Itu Hal Menakutkan

Michelle Natalia , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |16:16 WIB
85 Juta Pekerjaan Hilang Imbas AI, Erick Thohir: Jangan Jadikan Itu Hal Menakutkan
Menteri BUMN Erick Thohir minta masyarakat tak khawatir soal 85 juta pekerjaan diprediksi hilang. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bahwa fenomena digitalisasi memang harus terjadi demi kemajuan.

"Suka tidak suka, digitalisasi harus terjadi," kata Erick kepada awak media saat mengunjungi ASEAN 2023 Media Center di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (7/9/2023).

 BACA JUGA:

Hanya saja, terjadinya digitalisasi bukan berarti tanpa antisipasi.

Memang, seperti data-data yang dibeberkan dari ekonomi dunia, sebanyak 85 juta tenaga kerja hilang karena digitalisasi.

 BACA JUGA:

Sementara itu, hanya 67 juta saja yang tumbuh.

"Ini ada minus. Artinya apa? Jangan sampai di Indonesia, digitalisasi ini menjadi sesuatu yang menakutkan," tambah Erick.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190809/rumah-94kY_large.jpg
BUMN dan Danantara Percepat Distribusi Bantuan ke Aceh Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement