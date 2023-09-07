Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI, China hingga UEA Kumpul Bahas Dekarbonisasi di Dunia Kapal

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |16:19 WIB
RI, China hingga UEA Kumpul Bahas Dekarbonisasi di Dunia Kapal
Dekarbonisasi pada Sektor Kapal Perniagaan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Induk holding BUMN jasa survei atau IDSurvey, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) mendukung upaya dekarbonisasi pada sektor dunia kapal perniagaan. Hal ini untuk meningkatkan efisiensi kapal dan perlindungan lingkungan.

Komitmen BKI pun ditujukan dengan dipercaya menjadi host dalam seminar Association of Asian Classification Societies (ACS) 2023 di Jakarta. Di mana acara tersebut dihadiri berbagai negara, serta sejumlah pelaku industri maritim indonesia.

Acara seminar ACS 2023 kali ini mengangkat topik shipping and ship building dengan membahas tiga sesi utama, yaitu regulasi maritim teknologi terbarukan yang berdampak kepada pelayaran Indonesia ke luar negeri, dekarbonisasi, dan digitalisasi.

BKI mendorong salah satu isu terhangat dekarbonisasi dalam dunia kapal perniagaan. Dalam hal ini BKI mendukung isu perkembangan energi efisiensi kapal dan penggunaan bahan bakar alternatif untuk pemanfaatan sumber daya.

“Kami berharap seminar ini dapat memberikan terobosan penting bagi sektor maritim asia, terutama dalam memahami faktor-faktor di masa depan yang dapat mempengaruhi dinamika industri kita,” ujar Direktur Utama IDSurvey Arisudono, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Melalui pertemuan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk menciptakan industri maritim yang selaras dengan tujuan IMO dalam mengutamakan safe, secure, environmentally sound, efficient and sustainable shipping through cooperation.

Pada saat yang bersamaan, Chair of ACS Technical Meeting Group (TMG) Seo Dong Min mengungkapkan,sektor maritim pada saat ini menghadapi berbagai tantangan setelah perubahan dan perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di semua sektor.

Dekarbonisasi dan digitalisasi adalah tren global yang harus dilaksanakan bersama.

