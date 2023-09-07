Arahan Erick Thohir soal Ekonomi Digital, Ini Langkah Holding BUMN Farmasi

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, digital ekonomi Indonesia akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Oleh karena itu, salah satu yang sedang difokuskan investasi cukup besar adalah pada pembangunan data center di Indonesia.

Kalau data center Indonesia tidak disiapkan, Erick mengatakan, nanti akan menimbulkan permasalahan.

"Kita akan menjadi pemain data center di Asia Tenggara, diawali dengan penguatan kemitraan Telkom dan Telkomsel dengan mitra di Asia Tenggara. Kita ingin agar Indonesia tidak hanya menjadi market, tetapi kita juga menjadi pelaku utama dalam bisnis global," kata Erick saat konferensi pers ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) 2023, Selasa 5 September 2023.

Sementara itu, Erick Thohir mencontohkan pengembangan bisnis digital BUMN yang dilakukan oleh Biofarma Group. Dia mengungkapkan bahwa langkah Biofarma sudah sejalan dengan rencana pengembangan bisnis digital BUMN.

Biofarma Group menjelaskan soal solusi kesehatan dari hulu hingga hilir kepada delegasi Gelaran ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) 2023. Pengembangan bisnis digital seperti Medbiz hingga Medtrack