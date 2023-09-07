Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Minggu Depan

Michelle Natalia , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |17:50 WIB
Erick Thohir Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Minggu Depan
Erick Thohir Bakal Uji Coba Kereta Cepat Minggu Depan. (Foto: Okezone.com/KCIC)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir berncana mencoba Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KJCB) pada minggu depan. Di mana sebelumnya, Menko Luhut, Menhub Budi Karya dan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang melakukan uji coba kereta paling cepat di Indonesia tersebut.

"Saya belum mencoba, untuk kereta cepat mungkin minggu depan," ungkap Erick kepada awak media saat dirinya mengunjungi ASEAN 2023 Media Center di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Kamis (7/9/2023).

Selain belum menjawab secara detail kepastian kapan dia akan menjajal KCJB ini minggu depan, Erick juga belum menyebut dengan siapa dia akan menjajal kereta ini.

"Saya enggak tahu (dengan siapa jalannya), nanti dilihat apakah bareng pak Jokowi atau tidak," ungkap Erick.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
