HOME FINANCE HOT ISSUE

RCEP Punya Potensi Besar untuk Tingkatkan Investasi Perdagangan di ASEAN

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |17:53 WIB
RCEP Punya Potensi Besar untuk Tingkatkan Investasi Perdagangan di ASEAN
RCEP Berpotensi Tingkatkan Investasi Perdagangan di ASEAN. (Foto: Okezone.com/Setkab)




JAKARTA - Indonesia menjadi tuan rumah dialog meja bundar Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang akan diselenggarakan di Jakarta.

RCEP adalah perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan 10 negara anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) serta dan 5 negara mitra, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

“ASEAN mendorong efisiensi pada kegiatan ekonomi untuk mendukung kerja sama multilateral. Kami menantikan masukan dari para CEO mengenai tantangan serta bagaimana kami dapat memberikan kontribusi kepada ASEAN dan RCEP,” kata Ketua Dewan Penasehat Bisnis ASEAN (ASEAN-BAC) Arsjad, di Jakarta, Kamis (7/9/2023).

RCEP adalah perpanjangan eksklusif KTT Investasi Bisnis ASEAN. Sebanyak 40 perusahaan dari 15 negara, baik ASEAN dan negara-negara mitra dialog, turut serta dalam diskusi yang akan menggali berbagai potensi ASEAN melalui RCEP.

RCEP sebagai kemitraan ekonomi modern, komprehensif, berkualitas tinggi, dan saling menguntungkan, dibangun di atas perjanjian bilateral ASEAN bersama 5 mitra Free Trade Agreement (FTA).

Arsjad menyatakan, diperlukan tindakan nyata untuk mencapai pembangunan global.

“Diperlukan tindakan utama untuk mencapai pembangunan global. Melalui visi kesejahteraan yang sama, kami berharap ASEAN dan RCEP dapat mencapai tujuan kita bersama untuk memajukan ASEAN,” kata Arsjad.

