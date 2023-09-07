Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi hingga Laju IHSG Jelang Tahun Politik

Himayatul Azizah , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |18:07 WIB
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi hingga Laju IHSG Jelang Tahun Politik
Proyeksi Ekonomi dan IHSG di Tahun Politik RI. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kinerja makroekonomi di Indonesia diprediksi cukup tangguh memasuki semester II-2023 menjelang tahun politik. Begitu juga dengan nilai transaksi di pasar modal diperkirakan cenderung meningkat didorong oleh capital flow yang lebih besar dibandingkan dengan periode lainnya setahun menjelang periode pemilihan umum (pemilu).

Beberapa hal tersebut cenderung menimbulkan pertanyaan di kalangan investor tanah air seputar kondisi pasar di tahun politik tahun 2024, serta strategi investasi seperti apa yang perlu dipersiapkan oleh investor.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengungkapkan, pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui kebijakan makro prudensial Bank Indonesia (BI) terus tumbuh kuat di tengah ketidakpastian global.

Menurut data dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, data tersebut memberikan sinyal positif pada ekonomi di kuartal II tahun ini. Lalu, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI mempertahankan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI-7DRR) untuk mempertahankan inflasi agar terus terkendali di angka 3%.

"Meskipun akan ada tantangan-tantangan di depan, kita berharap bahwa dengan strategi yang tepat dan investasi yang bijak, kinerja investasi kita dapat menjadi lebih baik di tahun mendatang. Mari kita tetap optimis.” tegas Handayani, Kamis (7/9/2023).

Sementara itu Chief Economist & Macro Strategy BRI Danareksa Sekuritas Helmy Kristanto menjelaskan bahwa ke depannya tren akan berfokus kepada pertumbuhan ekonomi.

“Dengan berlanjutnya tren disinflasi dan semakin banyak Bank Sentral yang memilih untuk menghentikan kebijakan kenaikan suku bunga, fokus utama akan tertuju pada pertumbuhan ekonomi. Dari sisi domestik, diperkirakan Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga sampai dengan akhir tahun ini. Selanjutnya, periode pemilu akan mendukung konsumsi domestik, yang sejarahnya cenderung positif untuk pasar ekuitas dengan masuknya investor asing,” jelas Helmy.

Halaman:
1 2
