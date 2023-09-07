Ditemukan 4 Koper Penumpang Berisi Benih Lobster di Bandara Soetta

TANGERANG - Ditemukan benih lobster yang akan diselundupkan di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu, 6 September 2023. Kali ini, sebanyak 174 ribu benih lobster akan diselundupkan ke Singapura dengan cara hand carry atau barang bawaan penumpang.

Kepala Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo mengungkapkan, ratusan ribu lobster disembunyikan dalam empat koper. Petugas yang sudah mengetahui adanya informasi tentang dugaan ekspor ilegal benih bening lobster (BBL) pun langsung mengamankan empat koper tersebut.

"Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh tim gabungan Bea Cukai bersama BBKIPM Jakarta I. Tim gabungan mencurigai penumpang berinisial PA dan ZI asal Jakarta yang akan melakukan perjalanan ke Singapura," ungkap Gatot di Terminal Kargo Bandara Soetta, Tangerang, Kamis (7/9/2023.

Tim kemudian mengawasi bagasi dan mengamati area keberangkatan Terminal 2F. Mengetahui dirinya telah diawasi oleh petugas, PA dan ZI diduga meninggalkan kawasan Terminal 2 dan mengurungkan niatnya terbang ke Singapura.

“Hingga proses boarding selesai pukul 12.20 WIB, penumpang PA dan ZI diketahui tidak melakukan boarding ke pesawat TR 277 dan tidak melakukan pembatalan penerbangan," ujar Gatot.

Bersamaan dengan pengamanan bagasi PA dan ZI, tim juga menemukan adanya 2 bagasi yang mirip dengan bagasi milik PA dan ZI yang diketahui adalah milik YF. Selanjutnya, tim gabungan melakukan pengamanan atas dua bagasi identik tersebut dan melakukan penindakan segera dengan cara melakukan pemindaian X-ray.