Jokowi Ungkap Manfaat Konkret ASEAN untuk Ekonomi dan Rakyat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pertemuan KTT ASEAN 2023 yang diketuai Indonesia membawa manfaat yang konkret untuk rakyat, khususnya dalam bidang ekonomi.

Dari pertemuan tersebut, Jokowi menyebutkan bahwa sudah ada banyak keputusan yang dihasilkan.

"Termasuk tadi yang sudah saya sampaikan, salah satunya deklarasi epicentrum of growth," ungkap Jokowi dalam Konferensi Pers ASEAN 2023 di Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Selain itu, Jokowi juga menyebutkan bahwa bukti konkret lainnya juga nampak di bidang pengembangan baterai kendaraan listrik/electric vehicle (EV) dan juga transaksi lintas batas hingga transaksi menggunakan mata uang lokal.

"Kemudian pengembangan ekosistem EV baterai, dan percepatan pelaksanaan Regional Cross Border Payment dan Local Currency Transaction," ucap Jokowi.

Bahkan, dia menyebut bahwa penyelenggaraan ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF) yang digelar pada Selasa dan Rabu, 5-6 September 2023 juga memberikan hasil yang konkret dengan 93 proyek senilai USD38,2 miliar atau setara Rp585,3 triliun (kurs: Rp15.323/USD).