HOME FINANCE HOT ISSUE

Presiden Xi Jinping Ungkap Cara China-RI Atasi Krisis Iklim Global

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |20:24 WIB
Presiden Xi Jinping Ungkap Cara China-RI Atasi Krisis Iklim Global
Presiden China Xi Jinping soal atasi iklim global. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden China, Xi Jinping, menilai Indonesia menjadi mitra strategis untuk mengatasi berbagai persoalan akibat krisis iklim saat ini. Dia memastikan China-Indonesia terus mendorong kemajuan industri kendaraan listrik.

Pernyataan Xi Jinping disampaikan oleh Direktur Jenderal Equipment Industries Of MIIT, Xu Chunrong, saat gelaran Indonesia Sustainability Forum 2023.

 BACA JUGA:

"Presiden Xi Jinping juga mengatakan perjalan ke modernisasi, peremajaan yang dilakukan China juga dilakukan Indonesia. Kami akan bersama-sama dengan Indonesia mendorong kemajuan industri kendaraan listrik," ujar Xu Chunrong di Park Hyatt, di Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Indonesia dan China pun bersama-sama koordinasi untuk meningkatkan dialog multilateral. Xi Jinping, lanjut Xu Chunrong, kedua kawasan di Asia ini mengambil peran strategis di bidang hukum dan ekonomi internasional.

 BACA JUGA:

"Kami bersama-sama meningkatkan koordinasi untuk meningkatkan dialog multilateral, bilateral, dan peraturan hukum ekonomi internasional," ucap dia.

Halaman:
1 2
