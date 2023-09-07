Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Buka Gala Diner ISF 2023, Luhut: Enjoy For Dinner

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |20:36 WIB
Buka Gala Diner ISF 2023, Luhut: <i>Enjoy For Dinner</i>
Menko Luhut Binsar Pandjaitan buka gala dinner ISF 2023. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membuka acara Gala Dinner Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2023 di Park Hyatt Jakarta, Kamis (7/8/2023).

Luhut berharap bahwa hadirin sekalian dapat menikmati Gala Dinner ISF 2023 yang merupakan Forum pertama di indonesia yang berskala internasional yang membicarakan tentang ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Ia meminta para hadirin untuk menikmati acara dan makanan yang disajikan dalam Gala Dinner ISF 2023. "Enjoy your Dinner and enjoy the food," kata Luhut.

Berdasarkan pantauan MNC Portal hadir Menteri Industri dan Teknologi Informasi (Minister of Industry and Information Technology/MIIT) China Jin Zhuanglong, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Luhut dan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Elka Pangestu masuk ke dalam ruangan gala Dinner secara bersamaan.

Tak lama berselang hadir Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif ke dalam ruangan Gala Dinner.

Halaman:
1 2
