Intip Hasil KTT ASEAN ke-43, Indonesia Sepakati Kerja Sama Ini

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menyampaikan hasil dari KTT ke-43 ASEAN berhasil menyepakati EAS Leaders’ Joint Statement mengenai epicentrum of growth.

Adapun pengembangan ekosistem EV baterai kemudian percepatan pelaksanaan local currency transaction dan untuk pelaksanaan ASEAN-Indo-Pasific Forum (AIPF) menghasilkan 93 proyek senilai USD38,2 miliar.

BACA JUGA:

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, dari capaian-capaian bidang ekonomi ini kemudian diterjemahkan dengan kerja sama dengan para mitra.

"Makanya di APT ASEAN Plus Three muncul kerja sama antara ASEAN, ROK, Japan, China mengenai pembangunan ekosistem EV," ungkap Menlu Retno dalam konferensi pers usai penutupan KTT ASEAN 2023, Kamis (7/9/2023).

BACA JUGA:

Menurut Retno, selama keketuaan indonesia pilar-pilar yang dapat mendukung Epicentrum of Growth semuanya diperkuat.