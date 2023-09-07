Penjelasan Bos Badan Pangan Nasional soal Anggaran Beli Mobil Rp87,7 Miliar

Bapans buka suara soal anggaran beli mobil dinas. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberikan penjelasan terkait usulan penambahan anggaran untuk pembelian kendaraan dinas hingga laboratorium keliling yang mencapai Rp87,7 miliar.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan kepada Anggota DPR Komisi IV akan melakukan kajian ulang terhadap usulan penambahan anggaran tersebut.

"Khusus kendaraan, baik, kami akan kaji apakah memang sewa lebih baik daripada (membeli)," kata Arief dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Menurut Arief, ada sejumlah kendaraan yang tidak bisa didapatkan melalui mekanisme sewa, sebab kendaraan tersebut memiliki spesifikasi khusus.

"Misalnya, kami perlukan kendaraan uji lab. Lab ini kayaknya kita nggak bisa sewa kemana-mana, jadi kendaraan ini misalnya ke pasar, kemudian uji residu," jelas Arief.