Siapa yang Lebih Dulu Grab atau Gojek?

JAKARTA- Mengulik siapa yang lebih dulu Grab atau Gojek di Indonesia. Keduanya perusahaan ini merupakan andalan transportasi online bagi masyarakat.

Ternyata ada sejarahnya Grab dan Gojek yang sudah hadir di Indonesia. Salah satunya siapa yang lebih dahulu masuk dalam pasar transportasi nasional ini.

Lantas siapa yang lebih dulu Grab atau Gojek? Jawabannya adalah Gojek. Hal ini seiring aplikasi buatan orang Indonesia yang sudah ada sejak 2009.

Pendirinya adalah Nadiem Makarim dan koleganya; Kevin Aluwi dan Michaelangelo Moran.

Sedangkan, Grab merupakan aplikasi yang awalnya didirikan di Malaysia sejak 2012. Namun saat ini perusahaan ini sudah berpindah di Singapura.

Secara garis besar, pembayaran di Gojek menggunakan GoPay sedangkan di Grab menggunakan OVO. Detail promo masing-masing tentu sulit untuk ditelusuri.