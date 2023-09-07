Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siapa yang Lebih Dulu Grab atau Gojek?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |08:38 WIB
Siapa yang Lebih Dulu Grab atau Gojek?
Ilustrasi (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Mengulik siapa yang lebih dulu Grab atau Gojek di Indonesia. Keduanya perusahaan ini merupakan andalan transportasi online bagi masyarakat.

Ternyata ada sejarahnya Grab dan Gojek yang sudah hadir di Indonesia. Salah satunya siapa yang lebih dahulu masuk dalam pasar transportasi nasional ini.

Lantas siapa yang lebih dulu Grab atau Gojek? Jawabannya adalah Gojek. Hal ini seiring aplikasi buatan orang Indonesia yang sudah ada sejak 2009.

Pendirinya adalah Nadiem Makarim dan koleganya; Kevin Aluwi dan Michaelangelo Moran.

Sedangkan, Grab merupakan aplikasi yang awalnya didirikan di Malaysia sejak 2012. Namun saat ini perusahaan ini sudah berpindah di Singapura.

Secara garis besar, pembayaran di Gojek menggunakan GoPay sedangkan di Grab menggunakan OVO. Detail promo masing-masing tentu sulit untuk ditelusuri.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190475/goto-O9Th_large.jpg
Dimulai Januari 2026, Driver Gojek dan Keluarga Lulusan D3-S1 Bisa Cari Kerja Lewat Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/278/3190418/goto-wF6p_large.jpg
GOTO Resmi Angkat Hans Patuwo Jadi Dirut Gantikan Patrick Walujo, Ini Susunan Direksi-Komisaris Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187710/gojek-ulMz_large.jpg
Ratusan Driver Gojek Penyandang Tunarungu Dapat Rompi Khusus, Ini Manfaatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185502/goto-Fi9Y_large.jpg
Profil Hans Patuwo, Calon CEO GOTO Pengganti Patrick Walujo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185496/patrick_walujo-7ncb_large.jpg
Patrick Walujo Mundur dari CEO Gojek (GOTO), Digantikan Hans Patuwo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182196/hadi-AZdK_large.jpg
Istana Ungkap Merger GoTo dan Grab, Libatkan Danantara 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement