HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kumpulan Bisnis Arsjad Rasjid Ketua Pemenangan Ganjar Pranowo

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |09:01 WIB
Kumpulan Bisnis Arsjad Rasjid Ketua Pemenangan Ganjar Pranowo
Ilustrasi untuk Arsjad Rasjid sebagai tim pemenangan Ganjar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Kumpulan bisnis Arsjad Rasjid Ketua Pemenangan Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 mendatang sudah pasti menarik untuk diulas. Sebagai informasi, Arsjad resmi menjadi ketua tim sukses sejak Senin (4/9/2023) lalu.

Sosok Arsjad Rasjid dikenal sebagai salah satu pebisnis terkemuka di Tanah Air. Bisnis yang digeluti oleh Arsjad pun beragam, mulai dari kontruksi, energi, kehutanan hingga kendaraan listrik.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (7/9/2023), kumpulan bisnis Arsjad Rasjid Ketua Pemenangan Ganjar Pranowo dimulai dari jabatannya sebagai Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang energi terintegrasi.

Perusahaan yang dipimpin Arsjad kini terus berkembang dengan portofolio bisnis yang beragam, mulai dari sektor energi, logistik, infrastruktur, mineral, hingga kehutanan.

Pada perusahaan yang sama, Arsjad juga pernah menjabat sebagai Grorup CEO dari 2005-2013 dan juga menjadi wakil Presiden Direktur CFO Group dari 2013-2016.

Pria lulusan Pepperdine University, California, Amerika Serikat ini juga diketahui menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Tripatra Engineers & Constructors serta PT Tripatra Engineering sejak April 2021 lalu.

Halaman:
1 2
