HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Apakah Transportasi Online inDrive Legal?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |09:06 WIB
Apakah Transportasi Online inDrive Legal?
Ilustrasi ( Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA- Pertanyaan apakah tranportasi online InDrive legal akan diulas dalam artikel ini. InDrive adalah platform layanan mobilitas dan perkotaan global yang berbasis di Mountain View, California sudah ada di Indonesia sejak Agustus 2019.

Paltform baru yang kini telah tersedia di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) turut menawarkan fitur unik bagi penumpang serta pengemudi. Salah satunya dapat menegosiasikan harga untuk setiap perjalanan.

Lantas apakah transportasi online Indrive legal di Indonesia? Jawabannya adalah sudah resmi serta memiliki izin operasional. Tentunya dengan memiliki harga yang murah menjadi pesaing dari Gojek dan Grab.

Sebagai informasi, InDriver memberikan kebebasan bagi penggunanya untuk menentukan preferensi perjalanan mereka. Dengan fitur Real-time Deals (RTD), pertama-tama penumpang akan mengajukan harga untuk permintaan perjalanan mereka

Halaman:
1 2
