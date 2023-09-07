Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Dirut Garuda Indonesia soal Pemimpin Harus Bebal

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |12:33 WIB
Dirut Garuda Indonesia soal Pemimpin Harus Bebal
JAKARTA - Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra meyakini bahwa menjadi pemimpin perusahaan yang dibutuhkan tidak hanya pintar, tapi harus bebal terhadap kondisi yang dialami. Hal ini supaya pemimpin bisa siap dengan segala yang terjadi dan tantangan bisa dihadapi.

Irfan menceritakan, Garuda Indonesia merupakan perusahaan kelima yang dipimpinnya dalam 20 tahun berkarier. Dia mengatakan bahwa setiap perusahaan yang pernah dipimpin memiliki tantangan masing-masing.

“Di beberapa perusahaan yang saya pimpin itu, memang problem semua gitu yang saya masuk. Tapi magnitudenya emang enggak sebesar ini,” katanya dalam Chief Talk Okezone, Kamis (7/9/2023).

Sebagai pemimpin, lanjut Irfan, seorang tidak boleh menyerah. Pasalnya setiap cobaan yang diberikan pasti memiliki jalan ke luar untuk permasalahannya.

“Tuhan punya alasan sendiri gitu kan, mungkin yang dicari bukan yang pintar, yang dicari yang bebal,” katanya.

