HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kenalan dengan Wanita 19 Tahun Pewaris Perusahaan Game Online, Punya Harta Rp19 Triliun

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |12:57 WIB
Kenalan dengan Wanita 19 Tahun Pewaris Perusahaan <i>Game Online</i>, Punya Harta Rp19 Triliun
Kenalan dengan Wanita 19 Tahun Pewaris Perusahaan Game Online (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kenalan dengan Kim Jung-youn, wanita 19 tahun yang merupakan pewaris kerajaan bisnis game online. Dari bisnis game online ini, Kim Jung-youn mempunyai harta kekayaan USD1,3 miliar atau setara Rp19,76 triliun (kurs Rp15.200 per USD).

Kim Jung-youn pun masuk dalam daftar orang terkaya di dunia 2023 versi Forbes dan berlabel sebagai miliarder termuda di dunia karena baru berusia 19 tahun.

Kekayaan Kim Jung-youn berasal dari perusahaan game online Nexon Co yang diwarisi sang ayah Kim Jung-ju yang meninggal pada Februari 2022. Ayahnya merupakan pendiri Nexon Co.

Melansir Forbes, Jakarta, Kamis (7/9/2023), Kim Jung-youn dan kakak perempuannya, Jung-min masing-masing memiliki sekitar 31% saham NXC, yang merupakan induk dan pemegang saham terbesar di Nexon.

Kim Jung-ju mendirikan Nexon pada 1994. Namun, usai sang ayah meninggal, baik Kim Jung-youn dan saudara perempunnya tidak terlibat dalam operasional Nixon.

Halaman:
1 2 3
