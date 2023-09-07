Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Pelaku UMKM Wajib Kelola Keuangan, Ini Keuntungannya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |15:38 WIB
Pelaku UMKM Wajib Kelola Keuangan, Ini Keuntungannya
Pelaku UMKM harus bisa mengelola keuangan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BOGOR – Pelaku UMKM wajib bisa mengelola keuangan agar bisa bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi. Pasalnya, situasi perekonomian dunia masih diselimuti isu-isu resesi yang mengakibatkan disebut era penuh ketidakpastian.

Pelaku UMKM kue kering binaan BRI Nandang Sutendi mengakui, mempertahankan usaha di tengah era saat ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan pengetahuan mengelola keuangan agar pengeluaran dan pemasukan tercatat dengan baik.

Nandang sendiri sudah membangun usahanya sejak 2004 dan kini masih mampu bertahan. Hal itu berkat strategi keuangan yang jitu. Nandang mengatakan para pelaku UMKM pemula harus teliti dalam mengelola keuangan dengan kondisi saat ini. Caranya bisa dilakukan dengan menekan segi pengeluaran.

"Lebih hati-hati dalam penggunaan uang. Wajib lebih disiplin. Kalau ceroboh, bisa hancur (usahanya)," kata Nandang kepada Okezone.com, Jumat (7/9/2023).

Dia memberikan contoh sederhana mengelola keuangan yang bisa dipahami. Saat pelaku UMKM mendapatkan keuntungan dari usahanya segera disisihkan.

50% pemasukan untuk tambahan modal kembali, 20% disisihkan untuk ditabung, dan 10% sebagai dana darurat. Sementara itu, 20% keuntungan yang bisa dinikmati.

"Intinya, maksimal pengeluaran untuk tambahan modal 50%," ucapnya.

Halaman:
1 2
