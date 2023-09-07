Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Baru 19 Tahun, Wanita Ini Jadi Orang Kaya dengan Harta Rp19,7 Triliun

Hafizhuddin , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |03:12 WIB
Baru 19 Tahun, Wanita Ini Jadi Orang Kaya dengan Harta Rp19,7 Triliun
Wanita Ini Jadi Orang Terkaya. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA Kim Jung-youn, gadis 19 tahun yang menjadi triliuner dengan harta kekayaan Rp19,76 triliun.

Atas kekayaannya tersebut, Kim Jung-youn pun masuk dalam daftar orang terkaya di dunia pada 2023 versi Forbes dan disebut sebagai triliuner termuda di dunia karena baru berusia 19 tahun.

Dilansir dari Forbes (7/9/2023), harta Kim Jung-youn tersebut berasal dari kepemilikan 31% sahamnya Nexon Co. (NXC) yang diwarisi Ayahnya Kim Jung-ju sebelum meninggal dunia pada Februari 2022 yang lalu.

Ayahnya, Kim Jung-ju sendiri adalah pendiri Nexon Co., perusahaan yang bergerak di bidang game online.

Semenjak berdirinya pada 1994, Nexon Co. sudah memiliki banyak kantor di seluruh dunia termasuk Korea Selatan, Taiwan, Thailand, dan Amerika Serikat. Game pertama yang dikembangkan dan diterbitkan perusahaannya adalah Nexus: The Kingdom of the Winds yang diluncurkan pada tahun 1996 hingga akhirnya menuai kesuksesan.

Adapun pendiri perusahaan game raksasa tersebut, Kim Jung-ju meninggal dunia di usia 54 tahun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/455/3191245/roti-J5Ns_large.jpg
Siapa Pemilik Roti O yang Viral Menolak Pembayaran Uang Tunai? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/622/3190183/prajogo_pangestu-brvJ_large.jpg
Berikut Daftar Saham Milik Prajogo Pangestu di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190874/hartono_bersaudara-OHB8_large.png
4 Fakta Hartono Bersaudara, Orang Terkaya Indonesia dengan Harta Rp731 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190940/ambani-ADwV_large.png
Intip Harta Kekayaan Anant Ambani yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190813/anant_ambani-LtPi_large.png
Harta Kekayaan Anant Ambani, Anak Miliarder India yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/455/3190403/mbs-V7F4_large.jpg
Harta Kekayaan Pangeran Arab Mohammed bin Salman yang Ingin Akuisisi Klub FC Barcelona Rp195 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement