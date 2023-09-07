Baru 19 Tahun, Wanita Ini Jadi Orang Kaya dengan Harta Rp19,7 Triliun

Wanita Ini Jadi Orang Terkaya. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Kim Jung-youn, gadis 19 tahun yang menjadi triliuner dengan harta kekayaan Rp19,76 triliun.

Atas kekayaannya tersebut, Kim Jung-youn pun masuk dalam daftar orang terkaya di dunia pada 2023 versi Forbes dan disebut sebagai triliuner termuda di dunia karena baru berusia 19 tahun.

Dilansir dari Forbes (7/9/2023), harta Kim Jung-youn tersebut berasal dari kepemilikan 31% sahamnya Nexon Co. (NXC) yang diwarisi Ayahnya Kim Jung-ju sebelum meninggal dunia pada Februari 2022 yang lalu.

Ayahnya, Kim Jung-ju sendiri adalah pendiri Nexon Co., perusahaan yang bergerak di bidang game online.

Semenjak berdirinya pada 1994, Nexon Co. sudah memiliki banyak kantor di seluruh dunia termasuk Korea Selatan, Taiwan, Thailand, dan Amerika Serikat. Game pertama yang dikembangkan dan diterbitkan perusahaannya adalah Nexus: The Kingdom of the Winds yang diluncurkan pada tahun 1996 hingga akhirnya menuai kesuksesan.

Adapun pendiri perusahaan game raksasa tersebut, Kim Jung-ju meninggal dunia di usia 54 tahun.