HOME FINANCE PROPERTY

7 Rumah Artis Termahal di Indonesia, Ada Senilai Rp200 Miliar

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |20:02 WIB
7 Rumah Artis Termahal di Indonesia, Ada Senilai Rp200 Miliar
Ilustrasi Rumah Artis Termahal (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 7 rumah artis termahal di Indonesia yang memiliki nilai fantastis. Bekerja pada industri hiburan membuat para artis memiliki gaji yang cukup besar.

Biasanya mereka membeli hunian mewah untuk menjadi tempat tinggal ataupun investasi. Beberapa rumah terlihat bernuansa elegan dengan fasilitas yang tidak dimiliki banyak orang.

Berikut 7 rumah artis termahal di Indonesia dilansir dari berbagai sumber:

1. Nia Ramadhani

Sejak menikah dengan putra konglomerat, kehidupan Nia Ramadhani berubah total. Kini, dia menghuni sebuah rumah mewah seluas 4.000 meter persegi untuk sang aktris dan ketiga anak mereka. Rumah itu, memiliki lorong panjang yang dihiasi sederet lukisan dan keberadaan motor antik pada lobinya.

Sementara pada ruang tamu, terdapat berbagai pajangan, seperti gitar klasik koleksi Ardi hingga berbagai barang antik. Area belakang rumah terlihat rindang dan asri dengan berbagai pepohonan hijau dan kolam renang untuk bersantai dengan keluarga. Untuk harga rumahnya sekitar Rp200 miliar.

