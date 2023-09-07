Kapan Jam Sibuk Gojek? Cek di Sini

JAKARTA - Kapan jam sibuk Gojek? Pertanyaan ini sering kali terlontar bagi para pengguna layanan transportasi umum, khususnya online. Pasalnya, mereka sering kali sulit mendapatkan driver, sehingga membuat pemesanan menjadi lama.

Jam sibuk Gojek biasanya terjadi sekitar pagi pukul 06.00 - 09.00 WIB dan sore pukul 16.00 - 20.00 WIB. Hal itu terjadi karena pada jam tersebut memang sedang padat aktivitas dari masyarakat, baik pekerja maupun anak sekolah.

Fenomena inilah yang membuat ritme orderan yang meningkat dibanding waktu-waktu lain. Akibatnya, pesanan Anda akan lebih lama dan berdampak pada tarif yang dikenakan.

Biasanya, tarif pada jam sibuk akan lebih mahal dibandingkan jam non sibuk, hal ini juga bisa dimanfaatkan oleh driver untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan biasanya.

Sekedar informasi, tarif Gojek ketika jam sibuk tentu akan berbeda dari biasanya. Misalnya saja pada area Jabodetabek bisa menjadi Rp3.000 per kilometer.