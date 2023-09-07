JAKARTA - Kenapa M-banking BCA ada tulisan sementara transaksi tidak dapat diproses? berikut ulasannya dalam artikel ini.
Salah satu alasannya ini dapat terjadi karena adanya gangguan pada sistem m-banking.
M-bangking adalah salah satu fitur layanan produk perbankan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang dapat diakses secara langsung oleh nasabah melalui telepon seluler/handphone.
Aplikasi M-banking milik PT Bank Central Asia Tbk sering mengalami gangguan, hal ini bukan hanya terjadi sekali atau dua kali saja.
Di mana saat membuka aplikasi malah muncul tulisan eror 205 pada aplikasi tersebut.
Pihak BCA akan senantiasa terus memantau mengenai perkembangan secara berkelanjutan ke depan.
Dirangkum Okezone, Kamis (7/9/2023) bunyi tulisan pada aplikasi M-banking seperti ini "Sementara transaksi tidak dapat di proses, silahkan ulangi beberapa saat lain" hal ini sempat di benarkan oleh Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication BCA yakni Hera F Haryn.