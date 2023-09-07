Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Kenapa M-Banking BCA Ada Tulisan Sementara Transaksi Tidak Dapat Diproses?

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |22:02 WIB
Kenapa M-Banking BCA Ada Tulisan Sementara Transaksi Tidak Dapat Diproses?
Kenapa M-Banking BCA ada tulisan sementara transaksi tidak dapat diproses. (Foto: BCA)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa M-banking BCA ada tulisan sementara transaksi tidak dapat diproses? berikut ulasannya dalam artikel ini.

Salah satu alasannya ini dapat terjadi karena adanya gangguan pada sistem m-banking.

 BACA JUGA:

M-bangking adalah salah satu fitur layanan produk perbankan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang dapat diakses secara langsung oleh nasabah melalui telepon seluler/handphone.

Aplikasi M-banking milik PT Bank Central Asia Tbk sering mengalami gangguan, hal ini bukan hanya terjadi sekali atau dua kali saja.

 BACA JUGA:

Di mana saat membuka aplikasi malah muncul tulisan eror 205 pada aplikasi tersebut.

Pihak BCA akan senantiasa terus memantau mengenai perkembangan secara berkelanjutan ke depan.

Dirangkum Okezone, Kamis (7/9/2023) bunyi tulisan pada aplikasi M-banking seperti ini "Sementara transaksi tidak dapat di proses, silahkan ulangi beberapa saat lain" hal ini sempat di benarkan oleh Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication BCA yakni Hera F Haryn.

Halaman:
1 2
