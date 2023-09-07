Alasan Terbesar Jangan Mudah Terpengaruh dengan Paylater

Alasan Terbesar Jangan Mudah Terpengaruh dengan Paylater. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Alasan terbesar jangan mudah terpengaruh dengan paylater yang wajib kamu ketahui.

Fitur paylater atau bayar nanti semakin banyak digunakan dan digemari saat ini, terutama di Indonesia. Kebiasaan tersebut melekat pada orang-orang yang gemar berbelanja online atau sering membuka aplikasi belanja online.

Hampir di semua platform belanja online atau aplikasi penyedia jasa online menyediakan fitur paylater. Misalnya, Shopee Paylater, Tokopedia Paylater, Gopay Later, dan masih banyak lagi.

Pengajuan paylater ini pun cukup mudah lolos, tidak seperti pengajuan kredit yang seringkali ditolak. Paylater juga menyediakan limit yang beragam, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah tanpa persyaratan yang sulit.

Namun, penggunaan paylater tercatat dalam SLIK OJK pengguna. Berikut beberapa alasan agar kamu tidak mudah terpengaruh dengan paylater.

1. Memicu Gaya Hidup Konsumtif Berlebihan

Kemudahan paylater bisa membuat seseorang terjerumus dalam gaya hidup yang berlebihan. Gaya hidup tersebut memicu sikap konsumtif berlebih yang sulit dikendalikan.

BACA JUGA: 5 Perbedaan Paylater dengan Pinjol yang Perlu Diketahui

2. Kesulitan Membayar Hutang

Hutang membuat jutaan penduduk di Indonesia mengalami kesulitan. Karena suku bunga paylater, kartu kredit, dan pinjaman online akan terus bertambah jika tidak dibayar tepat waktu. Hal itulah yang membuat orang-orang akhirnya terlilit hutang.