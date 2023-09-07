Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

10+ Cara Mendapatkan Uang Rp500 Ribu Sehari

Arfiah , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |20:07 WIB
10+ Cara Mendapatkan Uang Rp500 Ribu Sehari
Cara dapat uang Rp500.000 sehari. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - 10+ cara mendapatkan uang Rp500 ribu sehari. Ada beragam cara mendapat penghasilan sebesar Rp500 ribu dalam jangka satu hari.

Di era teknologi yang semakin canggih, kesempatan untuk mendapat pekerjaan semakin terbuka lebar.

 BACA JUGA:

Keahlian utama yang diperlukan adalah melek teknologi. Ditambah dengan memiliki smartphone yang dilengkapi kuota internet.

Adapun Okezone merangkum 10+ cara mendapatkan uang Rp500 ribu sehari yang menarik untuk dicoba, Kamis (7/9/2023):

1. Jasa Kursus Online

 

Apabila memiliki keahlian pada bidang tertentu baik akademik maupun non-akademik, kamu bisa membuka jasa kursus online. Pengajar kursus online dapat memasang harga sesuai skill yang dimiliki.

 BACA JUGA:

2. Gunakan Aplikasi Tertentu

Saat ini, hanya dengan smartphone kamu bisa dengan mudah mendapat uang. Ada beragam aplikasi penghasil uang jika pengguna menonton video hingga membaca novel online.

Aplikasi semacam itu akan memberikan poin yang bisa ditukar dengan uang. Caranya pun mudah, hanya dengan membaca novel, menonton video, membagikan konten, hingga bermain game. Semakin sering aplikasi tersebut digunakan, maka akan semakin banyak uang yang didapat.

3. Berbisnis Secara Dropship

Cara berbisnis dropship yaitu mempromosikan produk pada teman, keluarga, serta pengikut di media sosial. Semakin banyak barang yang dijual, dropshipper akan semakin banyak mendapat komisi. Bisnis cocok sebagai pendapatan tambahan karena tidak perlu memikirkan stok barang.

 BACA JUGA:

4. Menerima Jasa Endorse

Cara ini berpeluang besar bagi yang memiliki banyak pengikut di media sosial. Kamu akan mendapat produk gratis serta uang dengan cara mempromosikan barang tersebut. Lakukan promosi sekreatif mungkin agar audiens tertarik.

 BACA JUGA:

5. Bekerja secara Freelance

Mendapatkan penghasilan tambahan bisa dengan menjadi freelancer. Kamu dapat memilih pekerjaan freelance sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Di internet terdapat banyak tawaran kerja freelance mulai dari fotografi, video editing, dan menulis. Bayaran yang diterima bergantung pada proyek yang dikerjakan.

Halaman:
1 2
