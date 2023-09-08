Advertisement
Wall Street Galau Gegara Saham Apple

Wall Street Galau Gegara Saham Apple

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |07:23 WIB
Wall Street Galau <i>Gegara</i> Saham Apple
Wall street melemah hari ini. (Foto: Reuters)
JAKARTA - Wall Street berakhir dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq melemah pada perdagangan akhir perdagangan Jumat (8/9/2023) waktu setempat.

Adapun hambatan terbesar dari Apple dan aksi jual saham-saham chip karena kekhawatiran mengenai pembatasan iPhone di Tiongkok.

 BACA JUGA:

Sementara penurunan klaim pengangguran mingguan AS menambah kekhawatiran mengenai suku bunga dan inflasi yang tinggi.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.JI) naik 57,54 poin, atau 0,17%, menjadi 34.500,73, S&P 500 (SPX) kehilangan 14,34 poin, atau 0,32%, menjadi 4.451,14 dan Nasdaq Composite (IXIC) turun 123,64 poin, atau 0,89% menjadi 13.748,83.

 BACA JUGA:

Saham kelas berat S&P Apple Inc (AAPL.O) turun 2,9%, untuk kerugian hari kedua berturut-turut di tengah berita bahwa Tiongkok telah memperluas pembatasan penggunaan iPhone oleh pegawai negeri, yang mengharuskan staf di beberapa lembaga pemerintah pusat untuk berhenti menggunakan ponsel mereka di tempat kerja. .

Bloomberg melaporkan bahwa Tiongkok berencana memperluas larangan iPhone ke perusahaan dan lembaga negara.

Hambatan dari Apple, pemasoknya, dan perusahaan-perusahaan dengan eksposur besar ke Tiongkok mendorong sektor teknologi S&P 500 (SPLRCT) turun 1,6%, menjadikannya sektor dengan persentase penurunan terbesar di antara 11 sektor utama yang dijadikan acuan.

