Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Bergerak di 6.737-6.846

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak di rentang 6.737-6.846

MNC Sekuritas mengatakan apabila IHSG tidak mampu menembus 7,020 sebagai resistancenya, maka diperkirakan sedang berada di rentang tertentu.

"Hal tersebut berarti, IHSG akan memulai fase koreksinya untuk menuju ke rentang area 6.737-6.846 sebagai target koreksinya," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (8/9/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.924, 6.869 dan resistance 7.020, 7.053.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.