BEI Pantau Ketat Saham Apexindo Pratama Duta (APEX), Ini Penyebabnya

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memasukkan saham PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) dalam radar pantauan.

Hal itu akibat adanya peningkatan harga saham yang di luar kebiasaan atau Unusual Market Activity (UMA).

BACA JUGA:

Diketahui, perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa pengeboran darat dan lepas pantai untuk produsen minyak dan gas bumi dan jasa terkait lainnya ini menunjukkan gerak saham yang menguat secara signifikan dengan naik 65,16% pada 5 hari terakhir perdagangan.

Bahkan, saham APEX pada perdagangan Kamis, 7 September 2023 ditutup naik 34,74% di level 256.

"Dengan ini kami menginformasikan adanya peningkatan harga saham APEX yang di luar kebiasaan yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity)," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A, Jumat (8/9/2023).

BACA JUGA:

Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.