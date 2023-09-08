Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Intip Rekomendasi Saham Jelang Akhir Pekan

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |08:45 WIB
Intip Rekomendasi Saham Jelang Akhir Pekan
Rekomendasi saham pilihan hari ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan mulai membentuk wave b dan akan menguji support terdekat berdasarkan analisis Fibonacci retracement di level 6.912.

“Struktur wave b dapat berlanjut menuju 6.846-6.869 apabila tembus ke bawah 6.912,” kata Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova dalam risetnya, Jumat (8/9/2023).

 BACA JUGA:

Adapun, level support IHSG berada di 6.912, 6.869 dan 6.846. Sementara level resistennya di 7.020, 7.058 dan 7.128.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan hold atau trading buy pada saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) di rentang harga Rp1.900-Rp1.920, dengan target harga terdekat di Rp2.100. Ivan memperkirakan ANTM memulai pembalikan tren apabila harga tetap di atas Rp1.895.

“Akan tetapi penembusan di bawah Rp1.895 akan mengonfirmasi pembentukan wave [e] dari B menuju Rp1.825-Rp1.855,” kata Ivan.

 BACA JUGA:

Kemudian, Ivan menyarankan hold atau buy on weakness pada saham PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) di rentang harga Rp3.250-Rp3.320, dengan target harga terdekat di Rp3.500. Aksi hold atau buy on weakness juga direkomendasikan pada saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) di rentang harga Rp3.650-Rp3.700 dengan target harga terdekat di Rp3.900.

