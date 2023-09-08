Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 6.955

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |09:18 WIB
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 6.955
IHSG dibuka menguat hari ini. (Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka tumbuh 0,01% di 6.955,29 pada perdagangan Jumat (8/9/2023).

Bergerak fluktuatif di detik-detik awal, indeks komposit tertekan 0,07% pada 09:01 WIB. Sebanyak 154 saham menguat, 111 melemah, dan 236 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp428,60 miliar, dari net-volume 341,15 juta saham yang diperdagangkan.

 BACA JUGA:

Indeks LQ45 naik 0,02% di 959,68, indeks JII menguat 0,12% di 559,62, indeks MNC36 mendaki 0,04% di 368,41, sedangkan IDX30 melesat 0,12% di 499,75.

Sektor yang tumbuh yakni energi 0,07%, properti 0,11%, bahan baku 0,34%, transportasi 0,21%, industri 0,02%, teknologi 0,80%, dan kesehatan 0,04%. Sedangkan yang melemah yakni konsumer siklikal 0,08%, nonsiklikal 0,03%, dan keuangan 0,05%

 BACA JUGA:

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Telefast Indonesia Tbk (TFAS) menanjak 21,88% di Rp1.560, PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) tumbuh 10,66% di Rp270, dan PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO) tumbuh 7,89% di Rp615.

Halaman:
1 2
