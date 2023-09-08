Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Energy Investments (IATA) Terbitkan Obligasi dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan Tahap I

Arfiah , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |12:00 WIB
MNC Energy Investments (IATA) Terbitkan Obligasi dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan Tahap I
MNC Energy (IATA) Segera Terbitkan Obligasi Berkelanjutan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp500 miliar.

Penerbitan ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I MNC Energy Investments yang menargetkan penghimpunan dana segar hingga Rp1 triliun.

Selain itu, perseroan juga akan menerbitkan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I Tahun 2023 (Sukuk Wakalah) dengan jumlah dana modal investasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp250 miliar, dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I MNC Energy Investments dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp500 miliar.

Obligasi dan Sukuk Wakalah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun.

Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi dan Sukuk Wakalah ini secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PT KB Valbury Sekuritas dan PT MNC Sekuritas bertindak selaku Penjamin Pelaksana Emisi, sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak selaku wali amanat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/278/3149931/mnc_energy-Aysl_large.png
Kembangkan Tambang Arthaco Prima, MNC Energy (IATA) Butuh Investasi Besar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/278/3149904/mnc_energy-dPCm_large.png
MNC Energy Investments (IATA) Siap Garap Bisnis Energi Terbarukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/278/3115966/iata-MaTs_large.png
OJK Setujui Rights Issue MNC Energy Investments (IATA) Rp1,27 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/320/3026526/mnc-energy-fokus-kembangkan-bisnis-batu-bara-2BJabktLK9.png
MNC Energy Fokus Kembangkan Bisnis Batu Bara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/320/3026342/mnc-energy-iata-prediksi-harga-batu-bara-kembali-membaik-di-akhir-juli-2024-Q7HATig78o.jpg
MNC Energy (IATA) Prediksi Harga Batu Bara Kembali Membaik di Akhir Juli 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/320/3026332/mnc-energy-iata-yakin-cadangan-batu-bara-bisa-capai-500-juta-metrik-ton-tahun-ini-6nq0IHJQDK.png
MNC Energy (IATA) Yakin Cadangan Batu Bara Bisa Capai 500 Juta Metrik Ton Tahun Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement