IHSG Sesi I Melemah 0,48% ke Level 6.921

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup terkoreksi pada perdagangan sesi pertama Jumat (8/9/2023). Indeks ditutup turun 0,48% atau 33,03 poin ke level 6.921.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 10,23 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,12 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 646.825 kali. Adapun, sebanyak 288 saham harganya terkoreksi, 210 saham harganya naik dan 229 saham lainnya stagnan.

Pada sesi pertama, sektor properti turun 1,08%, sektor keuangan turun 0,53%, sektor non siklikal turun 0,52%, sektor transportasi turun 0,24%, sektor teknologi turun 0,14% dan sektor energi turun 0,07%.

Sementara itu, sektor bahan baku naim 0,40%, sektor infrastruktur naik 0,34%, sektor industri naik 0,18%, sektor siklikal naik 0,13% dan sektor kesehatan naik 0,12%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,86% ke level 962, indeks IDX30 turun 0,82% ke level 495, indeks MNC36 turun 0,83% ke level 365, serta indeks JII turun 0,48% ke level 556.