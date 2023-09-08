Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Melemah ke Level 6.954

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |16:31 WIB
IHSG Ditutup Melemah ke Level 6.954
IHSG melemah hari ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 30,02 poin atau 0,43% ke level 6.924,78 pada sesi terakhir perdagangan, hari ini Jumat (8/9/2023).

Pada penutupan perdagangan IHSG, Jumat (8/9/2023), terdapat 241 saham menguat, 279 saham melemah dan 232 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,8 triliun dari 17,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,74% ke 952,378, indeks JII melemah 0,55% ke 555,866, indeks IDX30 melemah 0,78% ke 495,259 dan indeks MNC36 turun 0,76% ke 365,469.

Indeks sektoral mayoritas koreksi diantaranya energi 0,05%, industri 0,1%, non siklikal 0,47%, keuangan 0,61%, properti 0,72%, teknologi 0,41%, transportasi 0,59%. Sedangkan sisanya yang menguat ada barang baku 0,15%, siklikal 0,28%, kesehatan 0,21%, infrastruktur 1,23%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO) naik 24,58% di Rp710, PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) naik 16,39% di Rp284 dan PT Wahana inti Makmur Tbk (NASI) menguat 16,05% di Rp284.

